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Еще одна страна решила прервать авиасообщение из-за нового штамма

Власти Марокко приняли решение прервать авиасообщение из-за штамма коронавируса омикрон
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Фото: pixal / http://imagebroker.com/#/search/ / Global Look Press

Власти еще одной страны — Марокко — приняли решение прервать авиасообщение из-за нового штамма коронавируса омикрон. Об этом сообщается на сайте марокканского МИД.

Ограничения вступают в силу 29 ноября в 23:59 по местному времени (01:59 30 ноября по московскому) и продлятся две недели. Отмечается, что ситуация будет регулярно оцениваться, чтобы при необходимости скорректировать существующие меры.

Ранее границы для иностранцев из-за нового штамма COVID-19 решили закрыть в Израиле. Въезд туда закроют иностранцам из всех стран, за исключением случаев, одобренных Комитетом по исключениям.

Впервые новый штамм коронавируса B.1.1.529 или омикрон обнаружили в Ботсване, ЮАР и Гонконге. Допускается, что он может стать наиболее опасным вариантом инфекции.

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