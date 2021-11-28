ВОЗ оценила эффективность вакцин против омикрон-штамма COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила эффективность вакцин против омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно заявлению международной организации, существующие препараты эффективны против нового варианта COVID-19. В то же время пока недостаточно информации для заявлений о том, что омикрон опаснее дельта-штамма вируса, подчеркнули в ВОЗ. В организации также отметили, что до сих пор не ясно, является ли данный штамм более трансмиссивным, приводит ли он к более тяжелому протеканию болезни и отличаются ли его симптомы от других известных вариантов заболевания.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения намеренно пропустила две буквы греческого алфавита при наименовании нового штамма коронавируса. Как объяснила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис, от «ню» и «кси» отказались, чтобы избежать ярлыков, поэтому вариация получила название омикрон.

Новый штамм коронавируса под кодом B.1.1.529 выявили в Южной Африке 11 ноября. Первые подтвержденные случаи заражения датируются 24 ноября. Штамм назвали греческой буквой «омикрон» и уже успели признать его опасность на уровне Всемирной организации здравоохранения.

