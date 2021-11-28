В Роспотребнадзоре опровергли появление омикрон-штамма в России

Эксперт Роспотребнадзора: омикрон-штамм COVID-19 в России на данный момент не обнаружен

Новый штамм коронавируса омикрон в России на данный момент не обнаружен, передает ТАСС со ссылкой на эксперта ЦНИИ Роспотребнадзора.

«По состоянию на воскресенье штамм омикрон в России не обнаружен. При этом ведется активная работа по секвенированию геномов коронавируса, в том числе от пациентов, посещавших зарубежные страны в последнее время», — заявил глава научной группы разработки новых методов диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Таким образом, он опроверг заявление сенатора Владимира Круглого, что омикрон уже появился в стране. Член Совета Федерации утверждал, что штамм могли завезти граждане, посетившие Египет. Политик призвал закрыть авиасообщение с курортной страной.

Между тем медики из ЮАР выразили обеспокоенность быстрым распространением омикрона cреди молодых людей. По их словам, это наиболее уязвимая для штамма группа населения. В больницы поступают люди в возрасте 20-30 лет, на 65 процентов непривитые.

