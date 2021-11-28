В ЮАР назвали наиболее уязвимых для нового штамма COVID-19 людей

Медики из из Южно-Африканской Республики (ЮАР) обеспокоены быстрым распространением омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2 cреди молодых людей, пишет The Times of Israel.

Врачи называют данную группу наиболее уязвимой — сообщается, что в больницы поступает зараженная новым штаммом COVID-19 молодежь в возрасте 20-30 лет, в основном, на 65 процентов, непривитые.

Руководитель отделения интенсивной терапии больницы поселения Соуэто на юго-западной окраине Йоханнесбурга Рудо Матива заявила, что, если заболеваемость продолжит расти, могут оказаться перегружены медицинские учреждения. Она напомнила про случай с дельта-штаммом коронавируса, из-за которого это уже происходило ранее.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов спрогнозировал сроки появления нового омикрон-штамма коронавируса в России. Он подчеркнул, что для этого достаточно одного авиарейса с инфицированным на борту.