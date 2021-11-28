Стало известно о появлении омикрон-штамма COVID-19 в России

Штамм COVID-19 омикрон уже появился в России, заявил член Совета Федерации Владимир Круглый, передает РИА Новости.

По словам сенатора, источником его распространения могут быть граждане, посетившие Египет. Он призвал закрыть авиасообщение с курортной африканской страной, пока новый вариант вируса не будет изучен.

Ранее медики из ЮАР заявили, что молодые люди наиболее уязвимы к заражению омикрон-штаммом коронавируса — в стране в больницы поступает зараженная новым штаммом COVID-19 молодежь в возрасте 20-30 лет, в основном непривитые.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович допустила, что новый штамм коронавируса «омикрон» может оказаться более заразным, но призвала не паниковать в связи с появлением нового варианта.

