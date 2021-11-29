ЮАР призвала срочно отменить ограничения авиасообщения из-за омикрон-штамма

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса призвал мировых лидеров, ограничивших авиасообщение с ЮАР из-за омикрон-штамма, отменить запреты. Об этом он заявил в обращении к нации, передает РИА Новости.

«Мы сильно разочарованы решением некоторых стран запретить поездки из ряда государств юга Африки после выявления варианта омикрон. Это явное и совершенно неоправданное отступление от обязательств, которые многие из этих стран взяли на себя на встрече "Большой двадцатки" в Риме», — заявил Рамафоса. Он добавил, что призывает все страны срочно отменить эти запреты.

По словам лидера ЮАР, нет научных доказательств тому, что ограничения помогут предотвратить распространение нового штамма, но они точно навредят экономике и «подорвут» все усилия, приложенные к восстановлению после пандемии коронавируса. Президент уточнил, что запреты на авиаперелеты ввели Британия, США, члены Евросоюза, арабские страны и ряд других государств.

Новый штамм коронавируса B.1.1.529 или омикрон обнаружили в Ботсване, ЮАР и Гонконге. Допускается, что он может стать наиболее опасным вариантом инфекции.