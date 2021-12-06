ВОЗ раскрыла данные по смертности от омикрон-штамма COVID-19

ВОЗ: новый штамм COVID-19 омикрон до сих пор не вызвал ни одной смерти

Новый штамм коронавируса омикрон, выявленный уже в нескольких десятках стран мира, до сих пор не вызвал ни одной смерти. Такую статистику распространил директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майкл Райан. Его слова приводит агентство Regnum.

Он уточнил, что потребуется ещё несколько недель для изучения нового штамма, чтобы окончательно определить степень его заразности и его способность вызывать тяжелое течение болезни. По его словам, специалисты намерены найти ответы, которые «сейчас нужны всем».

В ВОЗ не исключают, что омикрон способен вытеснить другие штаммы, и уже в ближайшее время половина пациентов в Европе будет заражена именно этим вариантов COVID-19.

Ранее в ВОЗ оценили течение COVID-19 у зараженных омикрон-штаммом. Эксперты пришли к выводу, что заразившиеся новым штаммом переносят COVID-19 в более легкой форме. По мнению ученых, это связано с тем, что процесс прохождения всего цикла — от инфицирования и до полного выздоровления — занимает большее время.