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В центре Гамалеи заявили о высоком риске распространения омикрон-штамма в России

Замглавы центра Гамалеи Логунов: вероятность распространения омикрона в России высока

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Вероятность распространения омикрон-штамма коронавируса в России высока. Об этом заявил замглавы центра имени Гамалеи Денис Логунов в эфире телеканала «Россия 24», его цитирует РИА Новости.

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Логунов считает, что в связи с активным распространением омикрон-штамма необходимо принимать законы, которые смогут обезопасить россиян. Он рассказал, что в Великобритании и Норвегии 40 процентов новых случаев COVID-19 приходится на штамм коронавируса из ЮАР.

По словам замглавы Центра имени Гамалеи, люди во всем мире живут в напряженном эпидемиологическом периоде. Из-за омикрон-штамма эта напряженность не спадает, считает Логунов.

Ранее член-корреспондент РАН Петр Чумаков заявил, что омикрон-штамм может быть специально искусственно создан «суперослабленным». В цепочке ДНК южноафриканского штамма вирусолог увидел набор мутаций, характерных для других штаммов.

По последним данным, в России число случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса увеличилось до 16. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о риске распространения омикрон-штамма в России и назвала омикрон высоко контагиозным.

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Анастасия Шейкина
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