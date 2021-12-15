Российский вирусолог оценил версию искусственного происхождения омикрон-штамма

Новый штамм омикрон вряд ли мог быть создан искусственнo, так как он слишком агрессивен. Так версию лабораторного происхождения нового штамма, высказанную вирусологом Петром Чумаковым, оценил иммунолог Николай Крючков в интервью «Вечерней Москве».

Крючков рассказал, что пока рано говорить о том, что южноафриканский штамм поможет приблизить конец пандемии коронавируса.

«В Южной Африке очень сильно растет госпитализация: за последний месяц примерно раз в 20 выросла в провинции, откуда это все дело пошло. Кроме того, в реанимациях наблюдается многократное увеличение количества пациентов», — отметил Крючков.

Также специалист заявил, что версия о намеренном «выпуске» менее опасного штамма не подтверждается из-за роста числа летальных случаев. Крючков добавил, что если допустить вариант искусственного создания омикрона, то это крайне неудачное решение, потому что «его свойства не впечатляют».

Ранее член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии Российской академии наук Петр Чумаков заявил, что омикрон-штамм коронавируса, который сейчас распространяется по миру, может быть искусственно создан. Он высказал мнение, что новый штамм специально создали «суперослабленным». В цепочке ДНК южноафриканского штамма вирусолог увидел набор мутаций, характерных для других штаммов.