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Вирусолог заявил об искусственном происхождении омикрон-штамма коронавируса

Вирусолог Чумаков: омикрон-штамм COVID-19 мог быть создан искусственно

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Омикрон-штамм коронавируса, который сейчас распространяется по миру, может быть искусственно создан. Об этом заявил член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии Российской академии наук Петр Чумаков​ в эфире «Радио России».

Чумаков высказал мнение, что новый штамм специально создали «суперослабленным». В цепочке ДНК южноафриканского штамма вирусолог увидел набор мутаций, характерных для других штаммов.

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«Это англичане решили прекратить сейчас пандемию, потому что сейчас настала пора решительных каких-то изменений в мире», — рассказал Чумаков.

По его словам, в омикроне собраны все мутации предшествующих штаммов, при этом в нем присутствует «вставочка из трех аминокислот», характерных для сезона коронавируса. Ученый заявил, что эта деталь не могла возникнуть в новом штамме при естественном происхождении.

13 декабря глава Минздрава Британии Саджид Джавид сообщил, что новый штамм COVID-19 омикрон займет доминирующую позицию в Лондоне в течение 48 часов. По его словам, на омикрон приходится около 20 процентов случаев заражения в Англии, но в Лондоне этот показатель уже достиг 44 процентов. Реальное количество заразившихся омикроном в Великобритании намного больше, чем подтвержденные в данный момент 4,7 тысячи случаев.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что один инфицированный омикроном, по оценкам экспертов, может заразить трех и более человек в то время, как дельта — 0,8. Россия не застрахована от дальнейшего проникновения и распространения нового штамма.

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Анна Филипенко
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