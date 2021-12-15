Инфекционист оценил заявление об искусственном происхождении омикрона

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в разговоре с «Лентой.ру» оценил заявления об искусственном происхождении омикрон-штамма коронавируса. По его словам, в данный момент в научной среде нет публикаций, которые могли бы доказать, что этот штамм, как и SARS-CoV-2 вообще, был создан в лаборатории.

«Научные работы, подтверждающие искусственность вируса, мне неизвестны, и я сомневаюсь, что кто-то другой сможет их предоставить», — заявил он.

При этом инфекционист отметил, что разговоры об искусственности коронавируса ведутся с самого начала пандемии.

«Человечество узнало о вирусе SARS-CoV-2 в начале января 2020 года. И все это время постоянно ведутся разговоры о том, что коронавирус был придуман искусственно. И тут появляется штамм омикрон. И говорить о том, что мы обладаем какими-то научными обоснованиями того, что штамм искусственный, несколько преждевременно», — добавил Вознесенский.

По мнению ученого, появление штамма омикрон вполне естественно и укладывается в доктрину изменчивости любого вируса, которая является общепринятой в научном сообществе.

Вирусу нужно достичь двух целей: легче передаваться от человека человеку и не уничтожать тот организм, в который он попал, а в идеале — бессимптомно и длительно в нем существовать. Если эти цели будут достигнуты вирусом, то это будет благом для его будущих поколений Сергей Вознесенский инфекционист

В качестве примера вируса, идеально приспособившегося к человеческой популяции, инфекционист привел герпес.

«Возьмите, к примеру, герпес, которым инфицировано у нас процентов 99 населения и только процентов 15 имеют клинические проявления», — резюмирован инфекционист.

Ранее главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков​ заявил, что штамм омикрон мог быть создан искусственно. Ученый отметил, что в структуре штамма якобы есть некая «вставочка из трех аминокислот», которая, по его мнению, не могла возникнуть естественным путем.