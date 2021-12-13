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Омикрон-штамм станет доминирующим в Лондоне

Минздрав Британии: в течение 48 часов омикрон-штамм в Лондоне займет доминирующую позицию

Фото: Pixabay

Новый штамм COVID-19 омикрон займет доминирующую позицию в Лондоне в течение 48 часов. Об этом заявил глава Минздрава Британии Саджид Джавид, сообщает ТАСС.

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«На омикрон приходится около 20 процентов случаев заражения в Англии, но в Лондоне этот показатель уже достиг 44 процентов. Мы ожидаем, что он станет доминирующим в столице штаммом коронавируса в ближайшие 48 часов», — отметил Джавид. По его словам, британские власти сообщают о 55 тысячах случаев инфицирования новым штаммом по всей стране, однако в реальности им заражаются около 200 тысяч британцев ежедневно. Он добавил, что реальное количество заразившихся омикроном в Великобритании намного больше, чем подтвержденные в данный момент 4,7 тысячи случаев.

Ранее доминирующую позицию омикрон штамму предсказали власти Швейцарии. Глава Федерального управления здравоохранения страны Анна Леви заявила, что в начале 2022 года или даже раньше новый штамм превзойдет дельту. При этом она обратила внимание на «риск чрезмерной загруженности отделений интенсивной терапии». По ее словам, очень важно погасить нынешнюю волну дельта-варианта как можно быстрее.

Марина Совина
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