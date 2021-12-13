В Швейцарии предсказали доминирующую позицию омикрон-штамму

Омикрон-штамм коронавируса в начале 2022 года или даже раньше займет доминирующую позицию в Швейцарии, превзойдя дельту, предсказала глава Федерального управления здравоохранения страны Анна Леви в интервью газете Blick. Ее слова приводит ТАСС.

«Судя по всему, омикрон-вариант способен обходить вакцинную защиту, если последняя доза [вакцины] была получена слишком давно, и он гораздо более заразен, чем вариант "дельта"», — сказала она, отметив, что власти страны считают, что этот вариант может стать доминирующим самое позднее в начале года, а возможно, даже раньше.

По мнению Леви, необходимо предпринять срочные меры. При этом она обратила внимание на «риск чрезмерной загруженности отделений интенсивной терапии». «Очень важно погасить [нынешнюю] волну дельта-варианта как можно быстрее. Нужны места в больницах. Когда начнет доминировать омикрон-штамм, мы должны быть готовы», — сказала она.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что омикрон-штамм новой коронавирусной инфекции способен распространяться быстрее, чем вариант дельта, однако вызванная им болезнь переносится легче. По данным ВОЗ, к 9 декабря случаи заражения омикрон-штаммом были выявлены в 63 странах мира.