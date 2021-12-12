ВОЗ опубликовала последние данные об опасности омикрон-штамма

Омикрон-штамм новой коронавирусной инфекции способен распространяться быстрее, чем вариант дельта, однако вызванная им болезнь переносится легче. Об этом сообщается в бюллетене, который опубликовала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, к 9 декабря случаи заражения омикрон-штаммом были выявлены в 63 странах мира. Он опережает по темпам распространения вариант дельта, причем такая картина наблюдается и в ЮАР, где дельта встречался относительно редко, и в Великобритании, где дельта являлась доминирующим вариантом коронавируса.

Предварительные данные, полученные в ЮАР, свидетельствуют о том, что заражение омикрон-штаммом реже приводит к тяжелому течению болезни. Все известные случаи заражения в США и Западной Европе протекали легко или без симптомов, жертв не было. В ВОЗ отмечают, что собранной информации недостаточно для окончательных выводов об опасности омикрон-штамма.

По всей видимости, существующие вакцины хуже предотвращают заражение и распространение омикрон-штамма. При этом эффективность ПЦР-тестов и антиген-тестов для выявления новой коронавирусной инфекции осталась неизменной. Действенность методов лечения COVID-19, выработанных для борьбы с другими вариантами, как правило, осталась прежней.

Ранее сообщалось, что предварительные данные, полученные учеными из Университета Гонконга и Китайского университета Гонконга, свидетельствуют о 32-кратном падении эффективности вакцины Pfizer в случае заражения омикрон-штаммом. Результаты проверки эффективности «Спутника V» против омикрон-штамма появятся в течение десяти дней, заявил глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.