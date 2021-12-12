Гинцбург назвал сроки проверки эффективности «Спутника V» против омикрон-штамма

Эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» против нового штамма омикрон проверят в течение десяти дней. Такой срок назвал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью РИА Новости.

«Я думаю, что 10 дней хватит, чтобы проверить эффективность», — предположил он​​​.

Ранее Гинцбург сообщил, что конструкция вакцины против омикрон-штамма коронавируса собрана. «Она сделана, как и против всех предыдущих штаммов, но оснований менять вакцину пока нет», — рассказал врач​​​.

Новый штамм под кодом B.1.1.529 выявили в Южной Африке 11 ноября, единичные случаи также зафиксированы в Японии, Канаде, Испании, Швеции, Египте, Австрии и других странах.

10 декабря стало известно, что Центр Гамалеи выделил омикрон-штамм у заразившихся коронавирусом россиян. Глава учреждения пояснил, что этот штамм был выявлен у граждан, прибывших из-за границы.