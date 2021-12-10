У россиян выделили омикрон-штамм

Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи выделил омикрон-штамм у заразившихся коронавирусом россиян. Об этом

РИА Новости сообщил глава центра Александр Гинцбург.

Он пояснил, что этот штамм был выявлен у граждан, прибывших из-за границы. «Наши специалисты выехали в стационар, где лежат пациенты, взяли мазки и просеквенировали», — сказал он.

6 декабря Роспотребнадзор подтвердил случаи омикрон-штамма у двоих россиян, которые прилетели из ЮАР. Помимо этого, на тот момент штаммы коронавируса еще у 10 туристов, чьи ПЦР-тесты оказались положительными, еще определялись.

О серьезных опасениях из-за омикрон-штамма коронавируса сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, мутации, которые ему присущи, повышают заразность и связываемость вируса с рецепторами, а также потенциально усиливают его проникновение в клетки и влияют на увеличение инфекционности.