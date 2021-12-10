Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

У россиян выделили омикрон-штамм

Центр Гамалеи выделил омикрон-штамм у заразившихся коронавирусом россиян

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи выделил омикрон-штамм у заразившихся коронавирусом россиян. Об этом
РИА Новости сообщил глава центра Александр Гинцбург.

Материалы по теме:
«Обоняние возвращается. Может быть, и тупость обратима?» Переболевшие COVID-19 психиатры — о последствиях коронавируса
«Обоняние возвращается. Может быть, и тупость обратима?»Переболевшие COVID-19 психиатры — о последствиях коронавируса
Вчера
«Есть повод для паники» Чем опасен новый штамм коронавируса и что ждать от омикрона россиянам? Отвечает биолог
«Есть повод для паники»Чем опасен новый штамм коронавируса и что ждать от омикрона россиянам? Отвечает биолог
1 декабря

Он пояснил, что этот штамм был выявлен у граждан, прибывших из-за границы. «Наши специалисты выехали в стационар, где лежат пациенты, взяли мазки и просеквенировали», — сказал он.

6 декабря Роспотребнадзор подтвердил случаи омикрон-штамма у двоих россиян, которые прилетели из ЮАР. Помимо этого, на тот момент штаммы коронавируса еще у 10 туристов, чьи ПЦР-тесты оказались положительными, еще определялись.

О серьезных опасениях из-за омикрон-штамма коронавируса сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, мутации, которые ему присущи, повышают заразность и связываемость вируса с рецепторами, а также потенциально усиливают его проникновение в клетки и влияют на увеличение инфекционности.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский допустил проведение референдума по Донбассу
В НАТО не захотели идти на компромисс с Россией по праву Киева вступить в альянс
Кадыров назвал режиссера Сокурова «продажной мордой» после его спора с Путиным
Российский самолет с вирусологами вылетел в ЮАР
У россиян выделили омикрон-штамм
Захарова пошутила про слова Зеленского о «шлагбауме» на пути Украины в НАТО
Поражение Непомнящего стало крупнейшим в финале ЧМ по шахматам с 1993 года
МакSим вышла на сцену вместе с врачами-реаниматологами
Главы МИД ЕС обсудят возможный бойкот Олимпиады в Пекине
В МВД назвали причину смертельного ДТП в Сочи с Собчак
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter