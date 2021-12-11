Гинцбург рассказал о вакцине против омикрон-штамма

Конструкция вакцины против омикрон-штамма COVID-19 собрана. Об этом рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, пишет РИА Новости.

По его словам, специалисты центра собрали конструкцию вакцины и для всех предыдущих вариантов коронавируса. В настоящее время все экземпляры хранятся в холодильниках центра. В то же время Гинцбург отметил, что оснований менять существующую вакцину от COVID-19 пока нет.

Ранее глава Центра Гамалеи заявил, что решение об адаптации «Спутника V» под омикрон-штамм появится через две недели. Гинцбург пояснил, что оно будет основываться на проведении тестов по выделению самого вируса.

Новый штамм под кодом B.1.1.529 выявили в Южной Африке 11 ноября, единичные случаи также зафиксированы в Японии, Канаде, Испании, Швеции, Египте, Австрии и других странах.