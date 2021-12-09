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В центре Гамалеи ответили на вопрос об изменении «Спутника V» под омикрон-штамм

Гинцбург: через две недели появится решение об адаптации «Спутника V» под омикрон-штамм

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Через две недели должно появиться решение о возможной адаптации российской вакцины «Спутник V» под омикрон-штамм коронавируса, заявил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, отвечая на соответствующий вопрос, сообщает ТАСС.

Он отметил, что решение будет основываться на проведении тестов по выделению самого вируса. «Будет приниматься осознанное научно-обоснованное решение, надо что-то менять, или нет. Надеюсь, не надо будет ничего менять», — сказал Гинцбург.

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1 декабря

Вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Александр Лукашев ранее отметил, что влияние нового омикрон-штамма коронавируса на пандемию COVID-19 будет серьезным.

При этом омикрон не будет непосредственно «убивать» своего предшественника, добавил Лукашев.

Кроме того, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова перечислила основные симптомы при заражении омикрон-штаммом коронавируса. К ним относятся выраженная слабость, температура, головная боль, кашель и снижение аппетита, перечислила специалист. Она также предупредила, что эти симптомы могут сопровождаться и другими типичными для коронавируса поражениями легких и других органов.

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Анна Щербакова
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