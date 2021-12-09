Российский вирусолог оценил влияние омикрон-штамма на пандемию

Российский вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Александр Лукашев в беседе с «Комсомольской правдой» оценил влияние нового омикрон-штамма коронавируса на пандемию COVID-19.

По его мнению, оно будет серьезным, поскольку новый штамм «станет давать все большее количество заражений», а его доля в общем количестве случаев коронавируса будет расти быстрее, чем у дельта-штамма, и им станут чаще заражаться уже переболевшие и привитые люди.

При этом омикрон не будет непосредственно «убивать» своего предшественника, считает Лукашев. «Просто у людей станет больше шансов подхватить омикрон, чем дельту, в силу лучшей приспособленности первого к распространению», — резюмировал вирусолог.

Ранее доктор медицинских наук Татьяна Руженцова назвала основные симптомы при заражении омикрон-штаммом коронавируса. К ним относятся выраженная слабость, температура, головная боль, кашель и снижение аппетита, перечислила специалист. Она также предупредила, что эти симптомы могут сопровождаться и другими типичными для коронавируса поражениями легких и других органов.