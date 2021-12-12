Все пациенты с омикрон-штаммом в Западной Европе и США остались живы

Ни один случай заражения омикрон-штаммом коронавируса в Западной Европе не привел к гибели пациента. Об этом сообщил Европейский центр профилактики и контроля заболеваний.

По данным организации, к 11 декабря на территории Евросоюза и Европейской экономической зоны выявили 732 случая заражения омикрон-штаммом. Больше всего пациентов, у которых обнаружили омикрон-штамм, в Дании (195 человек) и Норвегии (109 человек).

В подавляющем большинстве случаев болезнь протекала легко или без выраженных симптомов. Все пациенты, у которых выявили омикрон-штамм, остались живы.

Аналогичные цифры в пятницу, 10 декабря, опубликовал американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC). По его данным, в период с 1 по 8 декабря в США выявили 43 случая заражения омикрон-штаммом. Почти все пациенты перенесли болезнь легко. Госпитализация понадобилась лишь одному человеку, причем его выписали уже через два дня.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний призвал с осторожностью относиться к опубликованным данным. Организация полагает, что количество выявленных случаев пока недостаточно для того, чтобы оценить опасность омикрон-штамма по сравнению с другими вариантами новой коронавирусной инфекции.

В начале декабря Всемирная организация здравоохранения заявила, что пока не регистрировала ни одного случая гибели пациента, зараженного омикрон-штаммом. К тому времени этот вариант был обнаружен в 38 странах мира.

Ранее сообщалось, что предварительные данные, полученные учеными из Университета Гонконга и Китайского университета Гонконга, свидетельствуют о 32-кратном падении эффективности вакцины Pfizer в случае заражения омикрон-штаммом. Результаты проверки эффективности «Спутника V» против омикрон-штамма появятся в течение десяти дней, заявил глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.