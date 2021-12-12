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Вакцину Pfizer сочли в 32 раза менее эффективной от омикрон-штамма

SCMP: вакцина Pfizer в 32 раза менее эффективна против омикрона-штамма COVID-19

Фото: Reuters

Эффективность вакцины от компании Pfizer-BioNTech против омикрон-штамма коронавируса в 32 раза ниже в сравнении с остальными видами заболевания. К такому выводу пришли ученые из Университета Гонконга и Китайского университета Гонконга, передает South China Morning Post (SCMP).

Вакцину сочли менее эффективной на основании исследования противовирусной активности у граждан, получивших две дозы препарата от COVID-19. «Мы видим, что у большинства людей был высокий уровень противовирусной активности против исходного варианта Sars-CoV-2, однако эта способность была значительно снижена против омикрон-разновидности», — рассказал профессор Малик Пейрис.

При этом ученые подчеркнули, что вакцинация остается наиболее надежным способом защиты от тяжелого течения заболевания при заражении коронавирусом.

Ранее ученые Лондонской школы гигиены и тропической медицины спрогнозировали развитие пандемии коронавируса с учетом влияния на нее омикрон-штамма. Авторы исследования пришли к выводу, что омикрон-штамм может вызвать новую волну циркуляции вируса и повышение смертности, если не принять дополнительных мер.

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Екатерина Андреева
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