Ученые спрогнозировали развитие пандемии под влиянием омикрон-штамма

Ученые Лондонской школы гигиены и тропической медицины спрогнозировали развитие пандемии коронавируса с учетом влияния на нее омикрон-штамма. Об этом сообщается в отчете исследования.

Авторы исследования пришли к выводу, что омикрон-штамм может вызвать новую волну циркуляции вируса, если не принять дополнительных мер. Это в свою очередь приведет к более частым госпитализациям по сравнению с прошлым годом. При оптимистичном подходе в течение зимы в Англии могут умереть 24,7 тысячи человек, при пессимистичном — 74,8 тысячи.

Оптимистичный сценарий предполагает высокий иммунный ответ у граждан страны и эффективность бустерных прививок. В этих условиях число обращений в больницы может на пике достигать двух тысяч в день, а в период между 1 декабря и 30 апреля госпитализированы могут быть 175 тысяч пациентов и 24,7 тысячи — умереть, сообщают ученые.

Ранее главный онколог центра «СМ-клиника» Александр Серяков заявил, что заражение новым омикрон-штаммом коронавируса представляет опасность для онкологических больных. Он уточнил, что сочетание COVID-19 с раком в 18 процентах случаев приводит к смерти пациента. При этом из тех, кто попал в больницу, каждый пятый оказывался на искусственной вентиляции легких. По словам Серякова, об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного в девяти регионах России. К такому же выводу пришли зарубежные американские медики.