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Онколог предупредил об опасности омикрон-штамма для больных раком

Онколог Серяков: сочетание COVID-19 с раком в 18% случаев приводит к смерти пациента

Фото: Unsplash

Заражение новым омикрон-штаммом коронавируса представляет опасность для онкологических больных. Об этом предупредил доктор медицинских наук, профессор, главный онколог центра «СМ-клиника» Александр Серяков в интервью радио Sputnik.

Он уточнил, что сочетание COVID-19 с раком в 18 процентах случаев приводит к смерти пациента. При этом из тех, кто попал в больницу, каждый пятый оказывался на искусственной вентиляции легких. По словам Серякова, об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного в девяти регионах России. К такому же выводу пришли зарубежные американские медики. Эксперт также отметил, что в Китае летальность сочетания онкологического заболевания и COVID-19 составила около 40 процентов.

Серяков добавил, что в условиях пандемии рекомендации по лечению онкобольных подстраиваются и корректируются под новые штаммы.

Ранее лавный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн оценил безопасность вакцин от COVID-19 для больных раком. По его словам, онкологическое заболевание в стадии ремиссии не является противопоказанием к вакцинации, но служит фактором, к которому необходимо относиться с большим вниманием.

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Ксения Назарова
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