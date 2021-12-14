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Голикова рассказала о заразности омикрон-штамма коронавируса

Вице-премьер Голикова: один инфицированный омикроном может заразить трех и более человек
Татьяна Голикова

Татьяна Голикова. Фото: пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о заразности омикрон-штамма коронавируса. Об этом во вторник, 14 декабря, пишет ТАСС.

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По ее словам, один инфицированный омикроном, по оценкам экспертов, может заразить трех и более человек в то время, как дельта — 0,8. Она отметила также, что Россия не застрахована от дальнейшего проникновения и распространения нового штамма, а потому власти будут корректировать меры реагирования в зависимости от того, как будет развиваться ситуация в дальнейшем.

Данные о том, насколько эффективны российский вакцины от омикрон-штамма COVID-19, будут позднее. В настоящее время ученые проводят необходимые исследования, добавила Голикова. В НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи уже модифицировали «Спутник V» под омикрон-штамм, препарат проходит первую стадию клинических исследований.

По данным оперштаба на 14 декабря, в России за прошедшие сутки выявили 28 343 новых случая COVID-19. Общее число зараженных с начала пандемии в стране достигло 10 074 797.

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Евгения Куликова
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