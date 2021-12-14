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Россиян предупредили об ускорении процессов старения из-за коронавируса

Глава ФМБА Скворцова предупредила о развитии и ускорении процессов старения из-за COVID-19

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова предупредила россиян об ускорении старения из-за коронавируса. Об этом во вторник, 14 декабря, пишет РИА Новости.

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По ее словам, COVID-19 провоцирует развитие процессов в организме человека, которые характерны для старения, а также ускоряет их. Ранее аналогичное мнение высказала главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева. Она объяснила, что коронавирус называют «болезнью старения», и отметила, что у пожилых граждан он переходит в длительный постковидный синдром и может ускорить процесс старения.

В конце ноября глава ФМБА заявила, что препарат «МИР-19» будет эффективен в том числе и против омикрон-штамма коронавируса.

По данным оперштаба на 14 ноября, в России за минувшие сутки выявили 28 343 новых случая COVID-19. Общее число зараженных с начала пандемии в стране достигло 10 074 797.

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Евгения Куликова
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