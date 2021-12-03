Российские ученые создали лекарство от тревожности после COVID-19

Высокотехнологичный проект Национальной технологической инициативы (НТИ) «Авинейро» разработал и тестирует новый препарат от тревожности «Авиандр», который прежде всего должен помочь переболевшим COVID-19. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе.

Отмечается, что тревожные расстройства относят к самым распространенным последствиям коронавируса. Генерализованное тревожное расстройство (ГТР) характеризуется постоянным, чрезмерным и нереалистичным беспокойством о повседневных вещах.

Материалы по теме «Случилось почти чудо» В Японии исчез коронавирус. Когда это произойдет в России — отвечает биолог «Есть повод для паники» Чем опасен новый штамм коронавируса и что ждать от омикрона россиянам? Отвечает биолог

Медицинский директор проекта «Авинейро» Елена Якубова заявила, что в результате восьминедельной терапии препаратом «Авиандр» общий балл по шкале тревоги Гамильтона (HARS) снижался более чем в вдвое. Она добавила, что лекарство «с высокой селективностью воздействует на ряд адренорецепторов и группу серотониновых рецепторов». По ее словам, «Авиандр» обеспечивает анксиолитический, антидепрессивный и прокогнитивный эффекты.

Также Якубова пояснила, что в доклинических и клинических исследованиях второй фазы препарат показал высокую эффективность, хорошую переносимость и безопасность.

Как рассказал лидер рабочей группы «Нейронет» Андрей Иващенко, препарат обладает значительным потенциалом в нейрореабилитации постковидных расстройств центральной нервной системы. При этом, в случае подтверждения гипотезы на третьей фазе клинического исследования, Минздрав может принять решение об ускоренной регистрации препарата.

В конце ноября глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что препарат от коронавирусной инфекции «МИР-19» будет эффективен против омикрон-штамма. Препарат разработан на основе микроРНК, безопасен для человека и не влияет на его геном и иммунитет, заявляла Скворцова. Она указывала, что лекарство выключает копирование вируса и предотвращает тяжелые формы заболевания.