ФМБА оценило эффективность препарата «МИР-19» против омикрон-штамма

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в эфире канала «Россия 24» заявила, что препарат от коронавирусной инфекции «МИР-19» будет эффективен против омикрон-штамма.

«Мы посмотрели 800 линий разных вируса SARS-Cov-2, и та последовательность, на которую действует этот препарат, она не имеет ни одной мутации, в том числе у омикрона», — сообщила она.

ФМБА получило регистрацию на «Мир-19» в апреле 2021 года. Препарат разработан на основе микроРНК, безопасен для человека и не влияет на его геном и иммунитет, заявляла Скворцова. Она указывала, что лекарство выключает копирование вируса и предотвращает тяжелые формы заболевания.

Лекарство можно вводить с помощью ингаляции или интраназально. Оно безопасно для человека, не влияет на его геном и иммунитет.