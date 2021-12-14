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Иммунолог назвал сроки окончания пандемии коронавируса в России

Иммунолог Крючков: пандемия COVID-19 в России продлится еще 2-3 года

Фото: Александр Погожев / Коммерсантъ

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков назвал россиянам сроки окончания пандемии коронавируса в стране. Его слова во вторник, 14 декабря, приводит RT в своем Telegram-канале.

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По словам специалиста, пандемия COVID-19 продлится еще два-три года. Медик отметил, что до появления штамма омикрон он прогнозировал глобальную стабилизацию ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России к концу мая 2022 года.

«Ну и еще года два после этого, где-то до 2024-го года будет активный пандемический процесс в мире. То есть, понятное дело, он будет немного облегченный, но это все равно будет пандемия. Что касается нынешнего прогноза — это еще плюс сезон будет в России», — пояснил эксперт.

13 декабря сообщалось, что омикрон-штамм подтвержден уже у 16 россиян, вернувшихся из ЮАР. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в ближайшие две недели специалисты будут заниматься оценкой эффективности отечественных вакцин против нового штамма.

По данным оперштаба на 13 декабря, в России за сутки выявили 29 558 новых случаев COVID-19. Общее число зараженных с начала пандемии в стране достигло 10 046 454.

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Евгения Куликова
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