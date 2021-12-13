В России выявили 29 558 случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 29 558 новых случаев COVID-19. Общее число зараженных с начала пандемии в стране составило 10 046 454. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в понедельник, 13 декабря.

Днем ранее в стране зарегистрировали 29 929 случаев заражения.

Больше всего заражений выявили в Москве (2948), Санкт-Петербурге (2111), Подмосковье (1616). Наименьшее количество зарегистрировано в Чукотском автономном округе (8).

За минувшие сутки в регионах страны скончался 1121 человек, общее число жертв COVID-19 в стране достигло 290 604. Выписан из больниц после выздоровления за прошедшие сутки 28 561 пациент.