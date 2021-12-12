Число заражений коронавирусом в России превысило 10 миллионов

Общее число заражений коронавирусной инфекцией в России превысило 10 миллионов — оно достигло 10 016 896 случаев. Об этом оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил в своем Telegram-канале.

10 016 896 случаев коронавируса выявлено в России с начала пандемии

Суточный прирост составил 29 929 случаев.

За последние сутки выздоровел 31 391 человек. Всего с инфекцией справились 8 741 355 россиян.

Суточный показатель летальных исходов достиг 1132, общий — 289 483.

289 483 пациента с коронавирусом умерли в России с начала пандемии

Очередная волна идет на спад, но омикрон может изменить ситуацию

Комментируя «Ленте.ру» достижение отметки в 10 миллионов заболевших, врач-инфекционист Евгений Тимаков отметил, что нынешняя волна вскоре пойдет на спад, что прогнозировали эксперты. Однако ситуация может измениться, если в стране начнет распространяться омикрон-штамм.

«Данные о том, что [из-за омикрона] повторно заражаются те, кто уже переболел, причем недавно, а не за полгода до этого, плюс заболевания вакцинированных, плюс предварительные данные о значительном снижении эффективности вакцин — все это может свести прогнозы на нет», — заключил он.

Ранее Тимаков заявил, что на данный момент фиксируется спад заболеваемости коронавирусом и снижение летальности — этого удалось достичь за счет популяционного иммунитета.

При этом непонятно, как омикрон-штамм поведет себя в странах, где есть популяционный иммунитет. Также непонятно, как штамм поведет себя в детской популяции, так как детей он заражает гораздо чаще.

10 декабря в России выделили четыре независимых полногеномных омикрон-штамма коронавируса — их обнаружили у четырех туристов, вернувшихся из разных стран. Ранее Роспотребнадзор подтвердил случаи омикрон-штамма у двоих россиян, вернувшихся из ЮАР. На тот момент устанавливались, какие штаммы коронавируса у еще 10 туристов, чьи ПЦР-тесты оказались положительными.

Как считает Тимаков, четверо туристов, у которых выявили омикрон-штамм, являются полностью безопасными, так как находятся в изоляции с момента возвращения в страну.