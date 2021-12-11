Оценены риски распространения омикрон-штамма от вернувшихся в Россию туристов

Вернувшиеся в Россию из других стран туристы, у которых был выявлен омикрон-штамм коронавируса, абсолютно безопасны, так как их изолировали сразу по возвращении в страну. Так риск распространения нового варианта вируса в разговоре с «Лентой.ру» оценил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«Это люди, которые изолированы и не явились источником инфекции. А сколько у нас не поймано тех, кто прошел мимо, вот это мы не знаем. Надо смотреть с другой стороны — они изначально находились в изоляции и никого не заразили», — сказал специалист.

Тимаков добавил, что пока неизвестно, как именно омикрон-штамм будет вести себя в России, и предугадать его течение невозможно. «Более того, неизвестно, как он будет вести себя в детской популяции, потому что детей он заражает гораздо чаще. То есть прогнозы на новый штамм непредсказуемые, их невозможно делать», — заключил он.

Ранее стало известно, что в России выделили четыре независимых полногеномных омикрон-штамма коронавируса, их обнаружили у четырех туристов. 6 декабря Роспотребнадзор подтвердил случаи омикрон-штамма у двоих россиян, вернувшихся из ЮАР. На тот момент определялись штаммы коронавируса у еще 10 туристов, чьи ПЦР-тесты оказались положительными.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, омикрон-штамм вызывает опасения из-за своих мутаций, которые повышают заразность вируса и его способность связываться с рецептами, усиливая проникновение в клетки.