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Число подтвержденных случаев инфицирования омикрон-штаммом в России увеличилось

Директор центра «Вектор» Максютов: четверо российских туристов заболели омикрон-штаммом

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

У четырех российских туристов подтвержден омикрон-штамм коронавируса. Об увеличении числа заболевших южноафриканским вариантом вируса сообщил директор центра «Вектор» Ринат Максютов, его цитирует РИА Новости.

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1 декабря

Ранее в понедельник, 6 декабря, Роспотребнадзор подтвердил первые случаи омикрон-штамма в России — его обнаружили у двоих россиян, которые прилетели из ЮАР. Помимо этого, на тот момент штаммы коронавируса еще у 10 туристов, чьи ПЦР-тесты оказались положительными, еще определялись.

О серьезных опасениях из-за омикрон-штамма коронавируса сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, мутации, которые ему присущи, повышают заразность и связываемость вируса с рецепторами, а также потенциально усиливают его проникновение в клетки и влияют на увеличение инфекционности.

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Анастасия Шейкина
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