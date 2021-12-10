Число подтвержденных случаев инфицирования омикрон-штаммом в России увеличилось

У четырех российских туристов подтвержден омикрон-штамм коронавируса. Об увеличении числа заболевших южноафриканским вариантом вируса сообщил директор центра «Вектор» Ринат Максютов, его цитирует РИА Новости.

Ранее в понедельник, 6 декабря, Роспотребнадзор подтвердил первые случаи омикрон-штамма в России — его обнаружили у двоих россиян, которые прилетели из ЮАР. Помимо этого, на тот момент штаммы коронавируса еще у 10 туристов, чьи ПЦР-тесты оказались положительными, еще определялись.

О серьезных опасениях из-за омикрон-штамма коронавируса сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, мутации, которые ему присущи, повышают заразность и связываемость вируса с рецепторами, а также потенциально усиливают его проникновение в клетки и влияют на увеличение инфекционности.

