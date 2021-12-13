Власти рассказали о сроке испытания российских вакцин против омикрон-штамма

В ближайшие две недели специалисты оценят эффективность российских вакцин против омикрон-штамма коронавируса, рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова, сообщает в понедельник, 13 декабря, ТАСС.

Она пояснила, что сейчас группа российских ученых изучает новую разновидность коронавируса, как и большинство западных коллег.

Голикова ранее отметила, что омикрон-штамм подтвержден уже у 16 россиян, вернувшихся из ЮАР.

В свою очередь молекулярный биолог, профессор Сколковского института науки и технологий Георгий Базыкин полагает, что России грозит пандемия омикрона.

По его словам, избежать этого явления не удастся, поскольку появляются данные о том, что люди, которые переболели дельтой, достаточно легко заражаются этим штаммом, а также потому, что омикрон имеет преимущество в популяциях, которые схожи с Россией по иммунологическому статусу.