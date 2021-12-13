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Биолог рассказал о неизбежности эпидемии омикрона в России

Биолог Георгий Базыкин: эпидемия омикрона в России практически неизбежна

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

России грозит эпидемия омикрона, она практически неизбежна, рассказал «Ленте.ру» молекулярный биолог, профессор Сколковского института науки и технологий Георгий Базыкин.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что омикрон-штамм подтвержден уже у 16 россиян, вернувшихся из ЮАР.

«Я думаю, что эпидемия омикрона практически неизбежна. Те 16 человек, про которых сейчас идет речь, это люди, которые вернулись из Южной Африки, и неизвестно, передали ли они кому-нибудь этот вирус дальше. Сейчас основной вопрос: когда именно мы начнем наблюдать этот вирус в популяции, то есть передающимся от одного человека другому человеку в пределах России. Как только мы это увидим, это будет значить, что практически наверняка дальше после этого омикрон будет расти на фоне дельты так же, как это происходит в других странах», — рассказал Базыкин.

По мнению биолога, эпидемия омикрона в России неизбежна, так как появляются данные о том, что люди, которые переболели дельтой, достаточно легко заражаются этим штаммом, а также потому, что омикрон имеет преимущество в популяциях, которые схожи с Россией по иммунологическому статусу.

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Екатерина Смирная
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