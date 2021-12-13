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Голикова назвала число россиян с подтвержденным омикрон-штаммом

Вице-премьер Голикова: омикрон-штамм подтвержден у 16 из 177 россиян, вернувшихся из ЮАР

Фото: Tatyana Makeyeva/ / Reuters

Омикрон-штамм коронавируса подтвержден у 16 из 177 россиян, которые вернулись в страну из ЮАР. Число инфицированных назвала вице-премьер Татьяна Голикова, пишет ТАСС.

Она отметила, что граждане с подтвержденным омикрон-штаммом коронавируса в настоящее время находятся под наблюдением врачей.

По словам Голиковой, риск завоза нового штамма в страну продолжает распространяться. Так, омикрон-штамм коронавируса в настоящее время выявлен у 10 процентов вернувшихся из ЮАР, что косвенно говорит «о высокой контагиозности и возможном распространении», заключила вице-премьер.

Ранее она сообщила, что заболеваемость COVID-19 в стране снизилась на 7,3 процента за минувшую неделю. Кроме того, по результатам 49-й недели показатель заболеваемости составил 144,95 на 100 тысяч населения.

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Юлия Ямпольская
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