Голикова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в России

Заболеваемость COVID-19 в России снизилась на 7,3 процента за минувшую неделю. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, пишет ТАСС.

Она отметила, что по результатам 49-й недели показатель заболеваемости составил 144,95 на 100 тысяч населения.

По ее словам, число заболевших, которые находятся под наблюдением врачей, снизилось на 15 процентов за соответствующий период. Однако, как отметила вице-премьер, снижение заболеваемости в России в настоящее время не носит стабильного характера.

Ранее Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в стране достиг 55,7 процента. Она добавила, что коллективный иммунитет в России вырос за неделю на 2 процента, прежде его показатель был на уровне 53,7 процента.