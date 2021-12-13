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Голикова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в России

Вице-премьер Голикова: заболеваемость COVID-19 в РФ снизилась на 7,3% за неделю

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Заболеваемость COVID-19 в России снизилась на 7,3 процента за минувшую неделю. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, пишет ТАСС.

Она отметила, что по результатам 49-й недели показатель заболеваемости составил 144,95 на 100 тысяч населения.

По ее словам, число заболевших, которые находятся под наблюдением врачей, снизилось на 15 процентов за соответствующий период. Однако, как отметила вице-премьер, снижение заболеваемости в России в настоящее время не носит стабильного характера.

Ранее Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в стране достиг 55,7 процента. Она добавила, что коллективный иммунитет в России вырос за неделю на 2 процента, прежде его показатель был на уровне 53,7 процента.

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Юлия Ямпольская
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