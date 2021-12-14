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Названы сроки прибытия делегации ВОЗ в Россию для одобрения «Спутника V»

Центр имени Гамалеи: делегация ВОЗ может посетить РФ для одобрения «Спутника V» в январе

Фото: Томас Тхайцук / РИА Новости

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи ожидает прибытия делегации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в рамках одобрения вакцины от коронавируса «Спутник V» в январе 2022 года. Такие сроки назвал замдиректора Центра Денис Логунов, пишет «Интерфакс».

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В октябре министр здравоохранения Михаил Мурашко по итогам переговоров с председателем ВОЗ Тедросом Гебрейесусом сообщил, что все барьеры, препятствовавшие признанию организацией российской вакцины от COVID-19 устранены, и для итогового одобрения требуется завершить некоторые административные процедуры.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев объяснил задержку одобрения «Спутника V» со стороны ВОЗ. По его словам, препятствия носят исключительно бюрократический характер.

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Евгения Куликова
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