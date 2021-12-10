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В центре имени Гамалеи раскритиковали мнение о легкости омикрон-штамма

Замглавы центра имени Гамалеи Логунов: безответственно называть омикрон-штамм легким

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Безответственно называть омикрон-штамм легким, с критической оценкой выступил заместитель главы центра имени Гамалеи Денис Логунов, сообщает ТАСС.

«Могу ответственно заявить, что прилетают уже иммунные люди и у них уже есть омикрон. Да, клиника у иммунных людей с омикроном крайне смазанная, она есть, но минимальна», — заявил Логунов.

По его мнению, еще предстоит выяснить, как будут переносить новый вариант коронавируса пожилые люди и те, у кого еще не сформировался иммунитет.

Директор центра «Вектор» Ринат Максютов ранее отметил, что в России выделили четыре независимых полногеномных омикрон-штамма коронавируса. Кроме того, в Роспотребнадзоре указали, что в стране у двух человек подтверждено инфицирование омикрон-штаммом.

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1 декабря

В понедельник, 6 декабря, Роспотребнадзор подтвердил случаи омикрон-штамма у двоих россиян, которые прилетели из ЮАР. Помимо этого, на тот момент штаммы коронавируса еще у 10 туристов, чьи ПЦР-тесты оказались положительными, еще определялись.

О серьезных опасениях из-за омикрон-штамма коронавируса сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, мутации, которые ему присущи, повышают заразность и связываемость вируса с рецепторами, а также потенциально усиливают его проникновение в клетки и влияют на увеличение инфекционности.

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Анна Щербакова
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