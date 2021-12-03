Объяснено непризнание вакцины «Спутник V» в ВОЗ

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью для газеты La Nacion объяснил задержку одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) бюрократическими препятствиями.

Минздрав России поддерживает тесные связи с ВОЗ, и мы понимаем, что на нашем пути все еще остаются небольшие препятствия, но они носят исключительно бюрократический характер Кирилл Дмитриев Глава РФПИ

По словам Дмитриева, Москва не видит особых причин, по которым ВОЗ медлит с признанием вакцины, поскольку эффективность «Спутника V» была подтверждена не только публикациями в авторитетных медицинских журналах, но и реальными данными со всего мира. Он также отметил, что после одобрения препарата вакцинация им позволит россиянам въезжать в еще большее число стран.

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Бюрократия

В ноябре Кирилл Дмитриев говорил, что вопрос о признании ВОЗ «Спутника V» будет решен «буквально в ближайшее время». Он пояснил, что оставшиеся бюрократические этапы будут пройдены в ближайшие несколько месяцев. До этого Дмитриев заявлял, что вакцину одобрял до конца 2021 года.

В самой ВОЗ напомнили, что в октябре РФПИ «подписал все нужные правовые соглашения, необходимые для оценки в рамках EUL», что является «предварительным условием для всех заявителей».

Кроме того на пути признания препарата российская сторона должна предоставить обновленные сведения о «корректирующих и превентивных мерах (CAPAs)», касающихся инспекций на предприятиях. Как только заявка и все материалы будут получены и рассмотрены, «заявителю будет передано решение о необходимости проведения верификациннной инспекции на месте», добавили в ВОЗ.

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Страны Европы

Глава МИД России Сергей Лавров в ноябре говорил, что российские профильные структуры работают с Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) по вопросу признания российской вакцины. По его словам, решение о признании вакцинации препаратом затягивается, но тема находится на контроле.

В посольстве Германии на вопрос о признании «Спутника V» ответили, что необходимо завершить процедуру эквивалентности российского препарата с вакцинами, которые одобрило EMA. Посол Италии в России Джорджо Стараче заявил, что его страна не признает российскую вакцину в обход решения Евросоюза. Вместе с тем он пообещал, что Рим посодействует положительному решению этого вопроса. Он отметил, что Италия заинтересована, в том чтобы процесс признания «Спутника V» ускорился.

В посольстве Великобритании в Москве заявляли, что одобрение «Спутника V» было бы позитивным шагом со стороны ВОЗ, поскольку могло бы поспособствовать принятию препарата по всему миру.

Политизация

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто называл вопрос признания «Спутника V» в Европе является политическим и идеологическим и обвинил европейских политиков в лицемерии относительно препарата. Он отметил, что каждый раз при встрече европейские политики говорят, что российская вакцина работает хорошо. «Но несмотря на все эти слова, сказанные при личном разговоре, на публике они ведут себя совершенно иначе».

В ответ на обвинения в политизации процесса признания препарата посол Европейского союза в России Маркус Эдерер заявил, что об этом не может быть речи, поскольку эксперты EMA, рассматривающие вопрос о признании «Спутника V», невосприимчивы к давлению европейских политиков. По его мнению, призывы политиков стран-членов ЕС не признавать российские вакцины не влияют на итоговое решение EMA.

При этом Эдерер отметил, что российская сторона якобы сама откладывает сроки проведения инспекции, запрашиваемой EMA, и именно это тормозит процесс. Эдерер подчеркнул, что и такая задержка вопрос техники, а не политики.

Говоря о США, президент Американского университета в Москве, политолог Эдуард Лозанский заявил, что там есть политизация вопроса вакцинации и предвзятое отношение к российской вакцине. Он объяснил это тем, что за этим стоят в том числе фармгиганты, поскольку им невыгодно появление на американском рынке зарубежных конкурентов, в том числе «Спутника V».

Успехи «Спутника V»

Еще в сентябре глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что министры здравоохранения стран G20 назвали российский препарат от коронавируса «Спутник V» лучшей вакциной в мире. Он допустил, что это, возможно, первый прорыв в медицинской науке, когда лекарственный препарат оказался известен во всем мире.

Об эффективности препарата свидетельствуют результаты его применения. Так, в Сан-Марино у всех жителей Сан-Марино, привитых российской вакциной, нашли антитела. Министр здравоохранения страны Роберто Чиаватта подчеркнул, что сдержать темпы заболеваемости удалось только после того, как в страну ввезли «Спутник V». Также вакцина показала лучшую защитную эффективность от летальных случаев в Венгрии, где, помимо нее, используются еще четыре вакцины.

На данный момент «Спутник V» зарегистрирован в 70 странах, общее население которых составляет около четырех миллиардов человек. Препарат производится более чем 20 компаниями в 14 странах мира. В России эффективность вакцины центра имени Гамалеи составила 97,6 процента. Против дельта-штамма препарат оказался эффективен на 83,1 процента.