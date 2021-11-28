МИД Венгрии назвал признание «Спутника V» в Европе политическим вопросом

Вопрос признания российской вакцины «Спутник V» в Европе является политическим и идеалогическим, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает RT.

Он уточнил, что каждый раз при встрече европейские политики говорят, что российская вакцина работает хорошо. «Но несмотря на все эти слова, сказанные при личном разговоре, на публике они ведут себя совершенно иначе», — подчеркнул он.

Министр назвал «Спутник V» эффективным и признался, что сам привился им. Он обвинил европейских политиков в лицемерии относительно препарата.

Сийярто напомнил, что российский препарат был одобрен в Венгрии. Это позволило государству вновь открыть границы и восстановить экономику примерно на два месяца раньше, чем другие европейские страны. Венгрия стала первой страной в Европе, которая разрешила применение препарата и зарегистрировала его по ускоренной форме.

Вакцина «Спутник V» показала лучшую защитную эффективность от летальных случаев в Венгрии, где, помимо нее, используются еще четыре вакцины.