«Спутник V» показал лучшую защиту в европейской стране

«Спутник V» показал лучший результат по защите против летальных случаев в Венгрии

Российская вакцина против COVID-19 «Спутник V» показала лучшую защитную эффективность от летальных случаев в Венгрии, где, помимо нее, используются еще четыре вакцины. О таких результатах по вакцинации в европейской стране свидетельствует исследование, опубликованное в Science Direct.

В исследовании анализировались данные 3,7 миллиона вакцинированных венгров. Испытуемые прошли полный курс вакцинации двумя компонентами различных вакцин. Так, наравне со «Спутником V», в Венгрии используют Moderna, Pfizer-BioNTech, Sinopharm и AstraZeneca. Исследования проводились в период с 22 января по 10 июня 2021 года.

«С показателем эффективности против летальных случаев от коронавируса 98 процентов и эффективностью против инфекции 85,7 процента "Спутник V" показал лучшие результаты среди пяти ведущих вакцин ("Спутник V", Moderna, Pfizer-BioNTech, Sinopharm и AstraZeneca), применяемых государством-членом ЕС — Венгрией, в рамках независимого исследования данных 3,7 миллиона вакцинированных лиц», — цитирует «Интерфакс» генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева.

Ранее стало известно, что инспекция Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по проверке вакцины «Спутник V» может прибыть в Россию уже в декабре 2021 года. По словам Дмитриева, переговоры по приезду инспекции в Россию вел Минздрав. Также Дмитриев отметил положительные тенденции в процессе признания российской вакцины от коронавируса международным сообществом.

