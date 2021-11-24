Названы сроки инспекции ВОЗ по «Спутнику V»

РФПИ: инспекция ВОЗ по «Спутнику V» может прибыть в Россию в декабре

Инспекция Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по проверке вакцины «Спутник V» может прибыть в Россию уже в декабре 2021 года. Такие сроки назвал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, переговоры по приезду инспекции в Россию вел Минздрав. Также Дмитриев отметил положительные тенденции в процессе признания российской вакцины от коронавируса международным сообществом.

Ранее стало известно, что власти Сан-Марино одобрили препарат «Спутник Лайт» в качестве самостоятельной вакцины и бустерной дозы для ревакцинации. Также в РФПИ заявили, что все больше стран мира утверждают «Спутник Лайт» в качестве бустерной вакцины.