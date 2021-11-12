Лавров рассказал о трудностях из-за непризнания Францией российских вакцин

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал по итогам встречи в формате «2+2» в Париже о трудностях, возникающих из-за непризнания Францией вакцинации российским препаратом «Спутник V». По его словам, это мешает работе дипломатов, передает ТАСС.

«У нас есть конкретная проблема. Наши дипломаты, которые здесь работают, не могут свободно выполнять свои функции, от них каждые два дня требуют ПЦР-тесты, чего мы не делаем в отношении французских дипломатов в Москве, которые прививаются любой вакцинной и могут спокойно совершенно выполнять свои функции, передвигаться по Москве и по другим городам, где французские дипломаты работают», — подчеркнул министр иностранных дел.

Тем не менее работа по этому вопросу ведется, добавил глава МИД России. Он также указал, что российские профильные структуры работают с Европейским агентством лекарственных средств ЕМА по данному вопросу. По словам Лаврова, решение о признании вакцинации «Спутником V» затягивается, но тема находится на контроле.

Ранее Лавров заявил, что Москва предложила Франции обсудить выход из тупика в отношениях с Европейским союзом (ЕС). Министр также указал, что на переговорах в формате «2+2» стороны не обходили острых углов. Он добавил, что Россия ценит настрой президента Франции Эммануэля Макрона выстраивать отношения.

Встреча состоялась 12 ноября в Париже. В ней приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу, французскую сторону представляли министр Европы и иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан и министр вооруженных сил Флоранс Парли.

