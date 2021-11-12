Россия предложила Франции обсудить выход из тупика в отношениях с Евросоюзом

Глава МИД РФ Лавров: на переговорах с Францией в формате «2+2» не обходились острые углы

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва предложила Франции обсудить выход из тупика в отношениях с Европейским союзом (ЕС). Министр также указал, что на переговорах в формате «2+2» стороны не обходили острых углов, передает ТАСС.

«Мы напомнили, что мы в свое время приветствовали идею, которую выдвинул президент Макрон, идею формирования архитектуры европейской безопасности вместе с Россией, а не в противовес нашей стране», — указал глава внешнеполитического ведомства.

Лавров добавил, что Россия ценит настрой президента Франции Эммануэля Макрона выстраивать отношения в конструктивном ключе. Глава МИД России также заявил об агрессивной политике НАТО в отношении Москвы, в этом ключе рассматривается и последнее развертывание дополнительных сил в акватории Черного моря.

Встреча состоялась 12 ноября в Париже. В ней приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу, французскую сторону представляли министр Европы и иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан и министр вооруженных сил Флоранс Парли.

