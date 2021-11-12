Лавров и Шойгу приехали в Париж и напомнили об уважении

Лавров и Шойгу встретились с французскими коллегами и обсудили ситуацию с мигрантами

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр обороны России Сергей Шойгу приехали в Париж на встречу формата «2+2» со своими французскими коллегами Жан-Ив Ле Дрианом и Флорансом Парли. Во время переговоров российские министры напомнили об уважении, которое требуется для решения таких кризисов как, например, миграционный. Цитату приводит РИА Новости.

Лавров и Шойгу заявили, что ситуация на белорусско-польской границе, у которой находятся несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, должна быть разрешена путем диалога на основе норм гуманитарного права.

«При обсуждении ситуации на белорусско-польской границе с российской стороны была подчеркнута необходимость урегулирования проблемы только путем уважительного диалога между заинтересованными сторонами», — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Ситуацию на границе Белоруссии и Польши также обсуждали президент России Владимир Путин и врио канцлера Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора. Российский политик попросил Меркель и ЕС восстановить связь с Минском ради решения проблемы с мигрантами. При этом политики признали, что кризис следует урегулировать таким образом, чтобы не причинить вреда невинным людям.

