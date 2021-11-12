МИД ФРГ заявил о переговорах с Москвой по ситуации с мигрантами из Белоруссии

Представитель МИД Германии Андреа Зассе заявила, что ведомство ведет переговоры с Россией по ситуации с мигрантами на границе Польши и Белоруссии. Ее слова передает РИА Новости.

О том, что Берлин находится в диалоге с Москвой по миграционному кризису Зассе рассказала на брифинге 12 ноября. Ранее стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным сообщила о причастности к миграционному кризису президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Путин в ходе того же разговора попросил Меркель и ЕС восстановить связь с Минском ради решения проблемы с мигрантами. При этом политики признали, что кризис следует урегулировать таким образом, чтобы не причинить вреда невинным людям.