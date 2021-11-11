Германия и Литва призвали к жестким санкциям против Белоруссии из-за мигрантов

Берлин и Вильнюс призвали к ужесточению санкций против Минска из-за миграционного кризиса

Берлин и Вильнюс призвали к ужесточению санкций против Белоруссии из-за миграционного кризиса, разразившегося на польско-белорусской границе. К такому соглашению стороны пришли в результате телефонных переговоров министров иностранных дел Германии и Литвы Хайко Мааса и Габриэлюса Ландсбергиса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы германского МИД в Twitter.

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«Оба [министра] согласились, что Европейский союз должен ввести новые, жесткие санкции. Кроме того, нуждающиеся мигранты должны получить гуманитарную помощь как можно быстрее», — отметили представители МИД.

В ночь на 10 ноября две большие группы мигрантов прорвались через границу Белоруссии и Польши. Это спровоцировало новый виток кризиса, который длится с весны 2021 года. Страны Европейского союза уверены, что ответственность за кризис несет официальный Минск, и угрожают ввести новые санкции.

В происходящем на границе также обвиняют авиаперевозчиков — например, российский «Аэрофлот», белорусскую компанию «Белавиа» и турецкий Turkish Airways.