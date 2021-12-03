Политолог заявил о предвзятом отношении США к российской вакцине

Политолог Лозанский о «Спутнике V»: в США все, что исходит от России, встречает подозрение

Президент Американского университета в Москве, политолог Эдуард Лозанский заявил, что в США есть политизация вопроса вакцинации и предвзятое отношение к российской вакцине. Он рассказал об этом «Известиям».

По его словам, за этим стоят в том числе фармгиганты, поскольку им невыгодно появление на американском рынке зарубежных конкурентов, включая «Спутник V».

Он добавил, что в США есть предвзятое отношение ко всему российскому: «Все, что исходит от России, — от вакцины до идей — встречает в лучшем случае подозрение». При этом, если ВОЗ утвердит российскую вакцину, у США не будет возможности дальше ее не признавать, подчеркнул эксперт.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) задерживает одобрение российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» исключительно из-за бюрократических препятствий. По его словам, Москва не видит особых причин, по которым ВОЗ не хочет признавать российский препарат, так как эффективность «Спутника V» была подтверждена публикациями в авторитетных медицинских журналах.

