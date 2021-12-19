ВОЗ объяснила задержку с признанием «Спутника V»

Всемирная организация здравоохранения продолжает оценивать техническое досье на российскую вакцину «Спутник V», заявила официальный представитель международной организации Маргарет Харрис, передает RT.

Она назвала причину задержки с одобрением российского препарата. По словам Харрис, ВОЗ ждет дополнительные данные о вакцине.

«Но оценка, процесс, продолжается», — уточнила она. Утверждения о том, что международная организация лицензирует только западные препараты, специалист назвала ложью.

Она привела в пример утвержденные организацией вакцины из Китая и Индии. Для некоторых препаратов «традиционного Запада» процесс одобрения занимает длительное время из-за необходимости полной оценки всех данных, объяснила эксперт.

Ранее врач-терапевт, ведущая Елена Малышева рассказала об исследованиях российского препарата в Аргентине и Венгрии. Малышева опубликовала пост, посвященный мерам безопасности во время новой вспышки заболеваемости коронавирусом и призвала своих подписчиков вакцинироваться «Спутником V». Непризнание вакцины ВОЗ она объяснила тем, что в организации не состоят врачи.