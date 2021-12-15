Малышева ответила на вопрос о признании ВОЗ вакцины «Спутник V»

Врач-терапевт и ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева ответила в Instagram на вопрос о том, почему Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не одобрила созданную в России вакцину от коронавируса «Спутник V». Комментируя высказывание пользовательницы, Малышева рассказала об исследованиях российского препарата в Аргентине и Венгрии. Она также выразила уверенность в том, что эффективность «Спутника V» научно доказана.

Телеведущая опубликовала пост, посвященный мерам безопасности во время новой вспышки заболеваемости коронавирусом. В публикации Малышева призвала своих подписчиков вакцинироваться «Спутником V». В комментариях к посту пользовательница соцсети выразила недоверие к российскому препарату от COVID-19 и напомнила о том, что ВОЗ пока не зарегистрировала эту вакцину. «Какая у нас хорошая вакцина! Почему же ВОЗ ее не признает?» — спросила комментаторша.

Малышева в ответ на это заявила, что в ВОЗ не состоят врачи. Она также напомнила об исследованиях препарата, проведенных за границей. «По поводу "Спутника" опубликованы огромные исследования, проведенные за рубежом. Например, исследования по результатам введения семи миллионов доз [вакцины "Спутник V"] в Аргентине и большое сравнительное исследование всех вакцин, включая "Спутник", проведенное в Венгрии. То, что "Спутник" — хорошая вакцина, — научно доказанный факт», — ответила телеведущая.

Ранее в Кремле рассказали о процессе регистрации «Спутника V» в ВОЗ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия пока не предоставила Всемирной организации здравоохранения часть информации для сертификации вакцины.

14 декабря в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи сообщили, что ожидают прибытия представителей ВОЗ для одобрения «Спутника V» в январе 2022 года.